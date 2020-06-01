Тюменец отправился в колонию за пьяную езду по встречной полосе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Более двух с половиной лет проведет в колонии тюменец, который в состоянии опьянения ехал по встречной полосе. Ранее молодой человек дважды был условно осужден за кражи, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 11 ноября 2019 года наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Toyota Platz, ехавший по встречной полосе. В ходе освидетельствования выяснилось, что водитель пьян.

Также было установлено, что в 2016 году молодой человек был дважды был осужден по статье УК "Кража" к условной мере наказания.

Суд отменил условное осуждение и окончательно назначил подсудимому два года и семь месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на два года и одиннадцать месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.