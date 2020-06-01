Фильм о женщинах-заключенных тобольской тюрьмы снимут на президентский грант

| Фото: Медиаполис | Фото: Медиаполис

Авторы проекта фильма "*#звездочкарешетка: 5 лет спустя" стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов и получили финансирование в размере 1 млн 695 тыс. 310 рублей. Документальная лента расскажет о женщинах-заключенных Исправительной колонии № 13 Тобольска и тех, кто вышел на свободу.

"*#звездочкарешетка: 5 лет спустя" станет продолжением картины, снятой в 2016 году. В фильме авторы покажут, как сложилась жизнь у пяти главных героинь картины: с какими трудностями они столкнулись в заключении и повседневной жизни на свободе.

"Когда мы снимали первый фильм, у нас не было подобного опыта. Зато сейчас сможем раскрыть тему "женщина — тюрьма" с разных сторон. Нас подтолкнуло то, что часть героинь находятся на свободе. Постараемся ответить на вопросы: как происходит сейчас ресоциализация женщин, вышедших из мест лишения свободы. Почему гендерный признак делает факт заключения несравнимо тяжелее? Какие трудности испытывают такие женщины в обществе и какие трудности испытывает общество с ними? Какую роль играют мужчины в этих историях?" — рассказала продюсер фильма Анна Румянцева.

Одним из режиссеров фильма станет Данил Чащин, режиссер театра и кино, гран-призер и лауреат международных, всероссийских театральных и кинофестивалей, номинант Национальной театральной премии "Золотая Маска", а также участник специальных программ "Russian Case" и "Детский weekend", член гильдии театральных режиссеров России, сообщает "Мегатюмень".