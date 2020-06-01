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Юрий Баранчук подарил планшеты тюменским школьникам

Общество, 10:13 21 июня 2020

duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук приобрел для школьников из многодетных семей планшеты для домашнего обучения. Гаджеты юным тюменцам он передал в рамках всероссийской акции "Помоги учиться дома".

У Сусанны и Романа Никитиных шестеро детей-учащихся: один студент и пятеро школьников. Во время дистанционного обучения они были вынуждены заниматься по очереди на одном компьютере. "Было очень непросто, особенно с дочкой-первоклассницей – ей ведь нужно все объяснять", – рассказала Сусанна. Теперь, уверена она, обучаться детям будет гораздо проще.

Помимо Никитиных, Юрий Баранчук вручил планшеты еще трем малоимущим многодетным семьям.

"В рамках акции "Помоги учиться дома" я на собственные средства закупил планшеты для многодетных семей. Это мой небольшой вклад в поддержку таких семей, ведь очень сложно обеспечить дистанционный учебный процесс, когда на всех детей один компьютер", – рассказал об акции Юрий Баранчук.

Депутат отметил, что, несмотря на все трудности, большинство ребят завершило учебный год без троек.

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# благотворительность , гордума , депутаты

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