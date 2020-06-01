В Тюменской области выявлено 45 новых случаев COVID-19 за сутки

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45 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России по данным на 20 июня выявлено 7 тыс. 728 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 109 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 тыс. 119 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 584 тыс. 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 тыс. 111 летальных исходов, выздоровело 339 тыс. 711 человек.

По УФО новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в ХМАО - 294, в Свердловской области - 207, в Челябинской - 182, ЯНАО - 165, Курганская область - 27 случаев.