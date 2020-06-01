В Тюменской области от коронавируса вылечились около полутора тысяч человек

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

1 тыс. 485 человека вылечились от COVID-19 в Тюменской области с начала пандемии по данным регионального оперштаба на 21 июня. За минувшие сутки - 13 человек.

За сутки в регионе зарегистрировано 45 новых случаев заболевания, всего новой коронавирусной инфекцией заразились 2 тыс. 574 человека.

На данный момент 10 пациентов подключены к ИВЛ, 105 человек размещены в обсерваторе, из них 10 детей. 1 тыс. 29 человек остается под медицинским наблюдением, 3 тыс. 62 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.