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Банк России снизил процентную ставку для малого и среднего бизнеса

Экономика, 19:15 22 июня 2020

Банк России | Фото: Банк России

Процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, снижается с 3,50 до 2,50% годовых с 22 июня 2020 года, сообщает Центробанк.

Снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов Банка России в рамках данных механизмов (с совокупным лимитом 500 млрд рублей).

При этом сохраняется подход, согласно которому дальнейшее изменение процентной ставки по полученным кредитной организацией кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным данной кредитной организацией субъектам МСП, в сравнении с ее значением на 1 апреля 2020 года.

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# Банк России , предпринимательство

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