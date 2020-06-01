  • 23 июня 202023.06.2020вторник
  • USD69,4835
    EUR77,8285
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы могут выиграть билеты на спектакли театра кукол

Общество, 09:18 23 июня 2020

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Пригласительные билеты на один из спектаклей Тюменского театра кукол получат тюменцы за победу в конкурсе видеороликов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Участникам предлагают записать видеообращение к театру, режиссерам и опубликовать его на своей странице во ВКонтакте с хэштегом #люблютеатркукол. На видео надо рассказать о любви к театру и ожидании новой встречи с артистами. Ссылку на ролик необходимо прислать до 1 июля с помощью функции "Предложить новость" в сообществе "Театра кукол" во ВКонтакте.

При создании видео приветствуется любое творчество. Можно прочитать стихи, спеть песню, исполнить танец, разыграть сценки, создать мини-фильм. Продолжительность ролика не должна составлять более одной минуты.

Авторы трех лучших, по мнению сотрудников театра творческих работ, получат пригласительные билеты на два лица на один из первых спектаклей нового юбилейного театрального сезона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# видеообращение , Тюменское концертно-театральное объединение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:29 23.06.2020Слушания по исполнению бюджета Тюмени перенесли из-за продления ограничений
09:18 23.06.2020Тюменцы могут выиграть билеты на спектакли театра кукол
09:07 23.06.2020В региональных вузах станет больше бюджетных мест
08:56 23.06.2020Тюменских общественников ждут на специальном конкурсе Фонда президентских грантов