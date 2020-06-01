Тюменцы могут выиграть билеты на спектакли театра кукол

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Пригласительные билеты на один из спектаклей Тюменского театра кукол получат тюменцы за победу в конкурсе видеороликов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Участникам предлагают записать видеообращение к театру, режиссерам и опубликовать его на своей странице во ВКонтакте с хэштегом #люблютеатркукол. На видео надо рассказать о любви к театру и ожидании новой встречи с артистами. Ссылку на ролик необходимо прислать до 1 июля с помощью функции "Предложить новость" в сообществе "Театра кукол" во ВКонтакте.

При создании видео приветствуется любое творчество. Можно прочитать стихи, спеть песню, исполнить танец, разыграть сценки, создать мини-фильм. Продолжительность ролика не должна составлять более одной минуты.

Авторы трех лучших, по мнению сотрудников театра творческих работ, получат пригласительные билеты на два лица на один из первых спектаклей нового юбилейного театрального сезона.