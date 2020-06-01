Новая школа в Казарово примет тысячу учеников

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

На строительстве школы в Казарово побывал депутат Тюменской областной думы, замглавы аграрного комитета Юрий Конев. Возведение учебного учреждения – один из важных наказов избирателей, сообщает пресс-служба облдумы.

"Строительство ведется в рамках нацпроекта "Образование" и как мой депутатский наказ. Ситуация была сложная, старая школа была без спортзала, без актового зала, в ней дети учились только до девятого класса. Новое здание двухэтажное, школа рассчитана на тысячу человек, дети будут учиться до 11 класса", - рассказал депутат.

Конев сообщил, что по заверению специалистов, работы будут завершены в августе. 1 сентября школа должна открыться.

"Сейчас на участке работают 150 строителей. Первый этаж практически завершен, осталось завести оборудование, на втором этаже уже сделана черновая отделка", - отметил он.

По словам законотворца, в начальной школе будет пять первых классов. Они уже сформированы. Две трети от общего числа школьников – это начальные классы, одна треть – старшие классы.

"Это действительно значимое событие для жилого микрорайона Казарово. 3 июля поеду в Уватский район в село Горнослинкино. Там тоже идет строительство образовательного учреждения. Стоит отметить, в рамках нацпроектов на моей избирательной территории 68 объектов, которые затрагивают разные сферы. Так что работы предстоит много", - подчеркнул Юрий Конев.