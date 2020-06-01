Пятьдесят администраторов событий прошли образовательный марафон

| Фото: "Моя территория" | Фото: "Моя территория"

Более 50 человек усовершенствовали навыки администрирования событий разного уровня на двухдневном образовательном марафоне. Пятерка лидеров получила брендированный мерч проекта, сообщает "Моя территория".

Участники марафона выполнили две онлайн-тренировки по развитию навыка работы в условиях многозадачности. Разобрали вопросы по совершенствованию коммуникативных навыков и навыка управления рисками. В практической части встреч участников объединили в команды для разбора конкретных ситуаций и распределения внутригруппового функционала. Работа происходила на платформе Zoom.

Наставником выступила федеральный эксперт из Новосибирска — сооснователь и директор коммуникационного агентства ZERNO, event-продюсер Дана Суслина. Она познакомила участников с особенностями администрирования событий. Рассказала о распределении рабочих задач, методах убеждения и взаимодействия с людьми.

"Третий и заключительный марафон из серии онлайн-интенсивов показал рвение участников к саморазвитию. Изначально нам казалось сложным перенести то, что напрямую касается офлайн-событий, в онлайн-формат. Но мы создали условия, чтобы ребята погружались в нестандартные ситуации и находили выход из них. Сессионные комнаты на платформе Zoom нам в этом помогли. Этот формат как раз про принятие быстрых решений и адаптацию к ним",— рассказала исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Участников марафона ждут сертификаты и памятные призы — брендированные бутылки для воды. В пятерке лидеров оказались Юлия Бескова, Кирилл Журавлев, Наталья Горбунова, Валентина Вострых, Любовь Лемех. Победители получат поясные сумки.

"О марафоне узнала из сообщества мультицентра, давно на него подписана. Интересуют проекты, которые реализует команда "Моей территории". Я являюсь координатором отдела спикеров в центре науки ТюмГМУ. Знания, полученные за время марафонов, пригодятся мне и моей команде. Из последнего: тонкости ведения конфликтов, как перестать их бояться и использовать в созидательных целях. Отдельная благодарность за экспертов. К каждому хотелось прислушиваться и внимать их опыту. Общий фон встреч получился исключительно положительным", — считает победительница третьего марафона для администраторов событий Юлия Бескова.