Бурых медведей стали чаще замечать жители правобережного Увата

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Бурых медведей все чаще стали замечать жители правобережного Увата на окраинах села. Одна из собачниц во время прогулки увидела зверя по улице Ягодной 19 июня. В этот же день жители райцентра зафиксировали медведя у мусорных контейнеров по улицам Промышленной и Кальчинской, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Проживая в сельской местности, мы вынуждены соседствовать с дикими животными. К счастью, повадки проживающих в районе хищников позволяют обходиться без серьезных происшествий. По данным учета в Уватском, Тобольском и Вагайском районах обитают более двух тысяч медведей. Некоторые из них проходят мимо населенных пунктов. Но в случае, если медведь заходит в село, приближается к жилью или объектам инфраструктуры, мы информируем Госохотдепартамент", – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.

Письмо о необходимости отрегулировать численность зверя в Уватском районе представители местной власти направили в областной департамент 22 июня.

Точную численность медведей в районе определить невозможно, считает начальник Уватского районного отдела Госохотдепартамента Александр Чусовлянов. Их количество незначительно меняется в зависимости от условий обитания, в том числе от кормовой базы. В 2019 г. был отличным урожай кедрового ореха и ягод, соответственно плотность медведя в 2020 г. осталась на уровне прошлого года. Нет причин, чтобы произошла миграция с данной территории, уверен он.

"Самое опасное не то, что зверь заходит в населенный пункт, а то, что перестал бояться человека. Встреча с медведем может произойти непроизвольно. И самое главное – не бежать от него, нужно кричать, ругаться и отходить, не поворачивая головы. Прежде всего, надо быть осторожным. Надеюсь, что мы эту ситуацию приведем в порядок", – отметил начальник Уватского районного отдела Госохотдепартамента Александр Чусовлянов.