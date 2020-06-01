  • 23 июня 202023.06.2020вторник
  • USD69,4835
    EUR77,8285
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Бурых медведей стали чаще замечать жители правобережного Увата

Общество, 13:09 23 июня 2020

www.uvatregion.ru

Бурых медведей все чаще стали замечать жители правобережного Увата на окраинах села. Одна из собачниц во время прогулки увидела зверя по улице Ягодной 19 июня. В этот же день жители райцентра зафиксировали медведя у мусорных контейнеров по улицам Промышленной и Кальчинской, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Проживая в сельской местности, мы вынуждены соседствовать с дикими животными. К счастью, повадки проживающих в районе хищников позволяют обходиться без серьезных происшествий. По данным учета в Уватском, Тобольском и Вагайском районах обитают более двух тысяч медведей. Некоторые из них проходят мимо населенных пунктов. Но в случае, если медведь заходит в село, приближается к жилью или объектам инфраструктуры, мы информируем Госохотдепартамент", – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.

Письмо о необходимости отрегулировать численность зверя в Уватском районе представители местной власти направили в областной департамент 22 июня.

Точную численность медведей в районе определить невозможно, считает начальник Уватского районного отдела Госохотдепартамента Александр Чусовлянов. Их количество незначительно меняется в зависимости от условий обитания, в том числе от кормовой базы. В 2019 г. был отличным урожай кедрового ореха и ягод, соответственно плотность медведя в 2020 г. осталась на уровне прошлого года. Нет причин, чтобы произошла миграция с данной территории, уверен он.

"Самое опасное не то, что зверь заходит в населенный пункт, а то, что перестал бояться человека. Встреча с медведем может произойти непроизвольно. И самое главное – не бежать от него, нужно кричать, ругаться и отходить, не поворачивая головы. Прежде всего, надо быть осторожным. Надеюсь, что мы эту ситуацию приведем в порядок", – отметил начальник Уватского районного отдела Госохотдепартамента Александр Чусовлянов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# медведи , Уватский район , численность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 23.06.2020Тюменские военнослужащие получают субсидии на покупку жилья
13:09 23.06.2020Бурых медведей стали чаще замечать жители правобережного Увата
12:47 23.06.202046 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области
12:25 23.06.2020Музыканты Тюменской филармонии готовятся к летнему онлайн-концерту