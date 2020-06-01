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Сосед украл у жителя Ембаево имущество на сто пятьдесят тысяч рублей

Происшествия, 13:31 23 июня 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Генератор, медный радиатор и провода у жителя с. Ембаево похитил безработный сосед. Сумму ущерба потерпевший оценил в 150 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник на участок через забор и похитил имущество из незапертого фургона.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний ранее не судимый безработный мужчина, проживающий на соседней улице.

Похищенное имущество злоумышленник сдал в пункт приема цветного металлолома, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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# Ембаево , кража , уголовное дело

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