Владимир Путин: семьи получат единовременную выплату на каждого ребенка

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Десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет получат все российские семьи. О единовременной выплате заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

"Считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей", - подчеркнул он.

Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо.

"Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все – в июле", - пояснил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, в которых оба родителя потеряли работу. Адресная поддержка - ежемесячная выплата по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, увеличили пособие по безработице и расширили охват такой помощи.

"Так, на начало апреля поддержку от служб занятости получали 720 тысяч человек. Сейчас – свыше 2,5 миллионов. То есть мы смогли помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей в этот сложный период. Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе. При этом полученный опыт, созданные механизмы должны стать основой для совершенствования служб занятости", - сказал Путин.