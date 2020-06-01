Регионы получат поддержку из федерального бюджета, заверил Путин

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Владимир Путин поручил федеральному правительству направить 100 млрд рублей. Во время обращения к россиянам глава государства подчеркнул, что эпидемия коронавируса поставила региональные финансы в сложное положение.

"Речь не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и о выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъектов Федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам", - пояснил он.

Ранее на поддержку регионов было выделено 200 млрд рублей. По мнению Владимира Путина, это позволит компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и ее последствиями.

"При этом прошу внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки, не ограничивать, а напротив поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, в 2020 году еще 100 миллиардов рублей будет направлено на обновление региональной дорожной сети. Деньги получат регионы, в которых строительство и ремонт автодорог проводится качественно и с опережением графика.

"Подчеркну: наши базовые ориентиры остаются неизменными. Но нам предстоит уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, погрузить, интегрировать в них меры общенационального плана действий по восстановлению экономики и, конечно, заложить под них необходимые финансовые средства", - резюмировал он.