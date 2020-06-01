Условия льготной ипотеки будут расширены

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Распространить льготную ипотеку в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей предложил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

Он уточнил, что в Москве и Петербурге - до 12 млн рублей.

"Необходимо обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейший агломерациях - в московских в санкт-петербургских - до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России", - подчеркнул он.

Напомним, что по поручению Владимира Путина программа ипотеки с господдержкой запущена в апреля 2020 года.