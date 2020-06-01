  • 23 июня 202023.06.2020вторник
  • USD69,4835
    EUR77,8285
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Условия льготной ипотеки будут расширены

Политика, 20:24 23 июня 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Распространить льготную ипотеку в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей предложил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

Он уточнил, что в Москве и Петербурге - до 12 млн рублей.

"Необходимо обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейший агломерациях - в московских в санкт-петербургских - до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России", - подчеркнул он.

Напомним, что по поручению Владимира Путина программа ипотеки с господдержкой запущена в апреля 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Путин , господдержка , ипотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:12 23.06.2020Владимир Путин: вся Россия готова прийти на помощь Югре и Ямалу
20:51 23.06.2020Соцработникам продлят стимулирующие выплаты
20:30 23.06.2020Регионы получат поддержку из федерального бюджета, заверил Путин
20:24 23.06.2020Условия льготной ипотеки будут расширены