Хип-хопер Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"

Фото: actionlist.ru Фото: actionlist.ru

Хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко, известный как Серега, представил в Сети обновленную версию хита 2004 года "Черный бумер".

В записи ремикса принял участие видеоблогер и музыкант Давид Манукян (Dava), пишет РИА Новости.

Трек стал более мелодичным и лирическим, с новыми куплетами в исполнении Манукяна. В них он рассказывает о золотой молодежи и тусовках в клубах. Знаменитые строки "черный бумер, черный бумер стоп-сигнальные огни" теперь звучат быстрее.

Не всем понравилось, как Серега переделал "любимый трек из детства". Совместная работа с Манукяном получила неоднозначные отзывы слушателей в Сети. Многие пользователи отметили, что знаменитый первый "Черный бумер" был лучше и интереснее.

Напомним, после выхода песни "Черный бумер" в 2004 году, он практически сразу возглавил российские хит-парады на телеканале "Муз-ТВ", "Первом", а также радиостанциях "DFM", "Русском радио и других. Позже эта работа получила две номинации на премии MTV Russian Music Awards как "Лучший хип-хоп проект года" и "Лучший дебют года".