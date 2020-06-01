  • 25 июня 202025.06.2020четверг
  • USD68,8376
    EUR77,7590
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Александр Субботин покинул ФК "Тюмень"

Спорт, 14:45 25 июня 2020

ФК "Тюмень" ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте

Нападающий Александр Субботин покинул футбольный клуб "Тюмень". Форвард присоединился к команде по ходу прошлого сезона и стал ее лучшим бомбардиром. В первенстве России Субботин провел за "Тюмень" 11 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, сообщает футбольный клуб.

Примечательно, что только в одной из игр, где Александр огорчал соперников, сибиряки смогли победить. Произошло это в домашней встрече "Тюмени" с будущим триумфатором группы "Урал-Приволжье" - тольяттинской командой "Акрон" (2:0).

Годичный контракт Субботина с "Тюменью" подошел к завершению. Новое трудовое соглашение Александр подписывать не стал.

"Хочу сказать спасибо всем болельщикам "Тюмени". За то, что они поддерживали в трудные минуты, и верили в нас в прошлом сезоне", – сказал Александр Субботин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК "Тюмень" , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 25.06.2020Александр Субботин покинул ФК "Тюмень"
12:32 25.06.2020Нападающий Денис Латышевич вошел в состав тюменского "Рубина"
11:27 25.06.2020Два новичка подписали контракт с ФК "Тюмень"
09:48 25.06.2020Первенство среди юношеских футбольных команд стартует в августе