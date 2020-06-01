Александр Субботин покинул ФК "Тюмень"

| Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте

Нападающий Александр Субботин покинул футбольный клуб "Тюмень". Форвард присоединился к команде по ходу прошлого сезона и стал ее лучшим бомбардиром. В первенстве России Субботин провел за "Тюмень" 11 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, сообщает футбольный клуб.

Примечательно, что только в одной из игр, где Александр огорчал соперников, сибиряки смогли победить. Произошло это в домашней встрече "Тюмени" с будущим триумфатором группы "Урал-Приволжье" - тольяттинской командой "Акрон" (2:0).

Годичный контракт Субботина с "Тюменью" подошел к завершению. Новое трудовое соглашение Александр подписывать не стал.

"Хочу сказать спасибо всем болельщикам "Тюмени". За то, что они поддерживали в трудные минуты, и верили в нас в прошлом сезоне", – сказал Александр Субботин.