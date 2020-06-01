Тюменский депутат контролирует ремонтные работы на теплосетях в своем округе

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Жильцы многоквартирных домов регулярно сигнализируют депутату Тюменской городской думы Степану Киричуку об отключении горячего водоснабжения.

Многие беспокоятся, что период отсутствия горячей воды может затянуться на неопределенный срок. Чтобы такого не случилось, Степан Киричук лично контролирует проведение работ и следит за тем, чтобы рабочие не выбивались из графика.

"Жильцы многоквартирных домов по улице Щербакова – в частности, №№ 142, 144 и других, где в числе первых в округе проведены гидравлические испытания на городских тепловых сетях, уже вернулись к нормальной жизни. Ремонтные работы на объектах завершены в срок. Горячее водоснабжение восстановлено. Надеюсь, и на других участках все пройдет по плану. В противном случае будем незамедлительно принимать необходимые меры", – отметил депутат.

Напомним, с графиком ремонтных работ можно ознакомиться на сайте УСТЭК в разделе "График отключения ГВС 2020".