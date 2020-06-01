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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Штаб по наблюдению за голосованием пока не зафиксировал нарушений

Общество, 13:57 26 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 50 звонков ежедневно регистрируют добровольцы штаба по наблюдению за проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Общественной палаты Тюменской области. Об этом рассказала его руководитель, старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ Людмила Рагозина.

Горячая линия по номеру: 8(3452) 39-01-07 начала работать с 22 июня, когда в регионе стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах: в Заболотье, Уватском, Вагайском и Тобольском районах.

Всего в штабе посменно задействовано 40 человек, среди которых как общественники, так и студенты Института государства и права ТюмГУ. Обращения принимают с 8 до 20 часов. Чаще всего, по словам Людмилы Рагозиной, граждане интересуются, где находится их участок для голосования и как выразить свое мнение по поводу поправок, не выходя из дома. В первую очередь такое право предоставляется людям старше 65 лет и находящимся на самоизоляции. Для этого нужно подать заявление в облизбирком, с 25 по 30 июня включительно, в последний день важно успеть сделать это до 17 часов по местному времени, пояснила руководитель штаба. После этого с гражданином свяжутся сотрудники избиркома, обговорят день и время, когда члены комиссии придут к нему вместе с наблюдателями.

Еще один вопрос, который задают жители региона, обращающиеся на горячую линию, - это обеспечение участков средствами индивидуальной защиты. Людмила Рагозина отметила, что везде есть одноразовые маски, перчатки и ручки, при входе лежат дезинфицирующие коврики, а гражданам делают термометрию.

"Обязательно имеется оборудование для проведения видеофиксации действий, которые происходят на участке. При этом камеры расположены таким образом, чтобы не нарушить принцип тайного голосования для граждан, в кабинках их нет", - подчеркнула она.

Руководитель штаба сообщила, что горячая линия Общественной палаты Тюменской области может фиксировать нарушения при голосовании, если об этом поступает информация, но пока таких сигналов не поступало.

Дарья Казакова

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# горячая линия , институт государства и права , Общественная палата Тюменской области , поправки в Конституцию РФ , ТюмГУ

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