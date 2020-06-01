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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Голышмановцы голосуют с соблюдением всех эпидемиологических требований

Общество, 13:52 26 июня 2020

Голышманово: телевидение и радио | Фото: Голышманово: телевидение и радио

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26 участковых избирательных комиссий работают в Голышмановском городском округе. Все участки для голосования обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и прошли проверку Роспотребнадзора, сообщает Голышманово: телевидение и радио.

"Мы проехали по участкам, они все укомплектованы защитными средствами и соблюдают установленные меры предосторожности. Хорошо, что времени для голосования дали больше, это поможет избежать очередей и меньше контактировать", - рассказал председатель ТИК Голышмановского городского округа Виктор Неверов.

По словам председателя участковой избирательной комиссии № 708 Ирины Дьяковой, голышмановцы голосуют активно и к ситуации относятся с пониманием, осознавая, что термометрия, одноразовые перчатки, маска и обработка рук антисептиком – это обязательные меры для сохранения здоровья.

С теми, кто изъявил желание голосовать на дому, и с гражданами 65+ члены комиссии согласовывают время и дату голосования и приезжают по месту жительства. Там голосование проходит также с соблюдением социальной дистанции и всех установленных норм.

"Считаю, что каждый, кто живет в России, обязан проголосовать. Я проголосовала на дому, дойти я бы не смогла, но гражданский долг выполнила в первый день голосования", - подчеркнула жительница Голышманово Нина Щеткова.

Выразить свое мнение жители Голышманово смогут до 1 июля включительно. Избирательные комиссии будут работать ежедневно с 8 до 20 часов.

Голышманово: телевидение и радио | Фото: Голышманово: телевидение и радио

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# голосование , голосование на дому , Голышмановский городской округ , поправки в Конституцию

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