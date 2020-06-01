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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

В Тобольске голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит без нарушений

Политика, 12:46 26 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Первый день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Тобольске прошел без нарушений.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал председатель территориальной избирательной комиссии города Александр Поляков.

"Первый день прошел хорошо, если так будет продолжаться то, замечательно. Вопросы у людей, конечно, возникают. Например, спрашивают можно ли проголосовать по временной регистрации. Проводим разъяснения и по этому поводу", - отметил Александр Поляков.

Всего в Тобольске открыто 50 участков для голосования. На порядком на них следят сотрудники полиции. На каждом участке работают общественные наблюдатели.

При входе посетителям обрабатывают руки, выдают одноразовые перчатки, маски и ручки. На участке соблюдается социальная дистанция. Паспорт в руки членам комиссий не дают, данные сверяются визуально.

Участки для голосования работают с 8 до 20 часов. Общероссийское голосование продлится до 1 июля включительно.

Евгений Новоселов

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# поправки в Конституцию

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