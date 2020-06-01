  • 26 июня 202026.06.2020пятница
  • USD69,4660
    EUR78,0589
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер северо-западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Важно выразить свое мнение по поправкам в Конституцию, считает Ольга Загвязинская

Политика, 14:03 26 июня 2020

ТРО партии «Единая Россия» | Фото: ТРО партии «Единая Россия»

Законодательство совершенствуется с развитием государственности, и очень важно, чтобы поправки к Конституции были изучены гражданами и одобрены. Об этом заявила советник ректора Тюменского государственного университета, председатель Общественной палаты города Тюмени, член Общественной палаты России Ольга Загвязинская после того, как проголосовала на своем участке.

"Мне импонируют поправки социального блока, а также предлагаемые изменения в статью 125 Конституции, которые предусматривают приоритет российского законодательства над международным правом. Особенно это важно с учетом современной обстановки в мире. Это гарантирует гражданам нашей страны финансовую защищенность, территориальную целостность, то, что действительно наше государство, наше право – приоритетно", – сказала председатель Общественной палаты Тюмени.

Участки для голосования будут работать до 1 июля включительно. Ольга Загвязинская призвала всех жителей региона прийти туда в эти дни и выразить свою гражданскую позицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ольга Загвязинская , поправки в Конституцию

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 26.06.2020Важно выразить свое мнение по поправкам в Конституцию, считает Ольга Загвязинская
13:30 26.06.2020Жители Тобольского района показывают хорошую явку на голосовании
13:17 26.06.2020Тюменцы согласовывают проекты благоустройства дворов
12:46 26.06.2020В Тобольске голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит без нарушений