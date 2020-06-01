Андрей Артюхов: мнение россиян о поправках в Конституцию РФ более чем важно

Фото: tyumen.er.ru Фото: tyumen.er.ru

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Россияне должны сказать свое слово по поводу поправок в Конституцию РФ. Именно от их решения зависит, примут изменения или нет.

Таким мнением поделился секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

"На нас большая ответственность. Многие тюменцы в силу своей занятости недостаточно информированы о том, где и как будет проходить голосование, зачем это вообще нужно и почему так важно. Чем раньше мы придем на участки и подадим пример, тем больше людей включится в процесс", - отметил Андрей Артюхов.

Он добавил, что в муниципалитетах к голосованию по поправкам в конституцию относятся ответственно.

"Недавно я был с визитом в Нижнетавдинском районе. Приятно удивлен настроением жителей - для них голосование - большое событие. У нас в области и стране много ответственных граждан, которые знают, что для них ценно и важно", - заключил Андрей Артюхов. Сам он намерен проголосовать в первый же день - 25 июня.

Напомним, участки для голосования будут работать с 8 до 20 часов до 1 июля включительно. Всего в Тюменской области 1 тыс. 88 постоянных участков для голосования и девять временных.

Евгения Шевцова