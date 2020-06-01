Список компаний-претендентов на зарплатную субсидию расширен

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Список компаний малого и среднего предпринимательства, которые могут получить зарплатную субсидию от государства, увеличился. Соответствующее решение приняло правительство РФ.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло.

"На финансовую поддержку могут рассчитывать компании и индивидуальные предприниматели, которые производят или продают подакцизные товары, а также производят добычу или продажу полезных ископаемых, - рассказала она. - Ранее подакцизники не могли рассчитывать на госпомощь, потому что закон о развитии малого и среднего предпринимательства устанавливал, что господдержка им не положена. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ".

Правительство РФ внесло поправки в правила выдачи зарплатных субсидий из постановления от 24.04.2020 №576, которые заработали с 23 июня 2020 года.

Напомним, в Тюменской области по решению губернатора действуют беспрецедентные меры поддержки бизнеса. В том числе – освобождение от уплаты налогов на имущество организаций и транспортного налога на весь 2020 год.

В список пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции вошли такие сферы, как: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, досуг и развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; туристические агентства и прочие организации, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; дополнительное образование негосударственных образовательных учреждений; организация конференций и выставок; бытовые услуги населению.

Анжела Лебедева