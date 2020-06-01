Число вакансий для временно безработных граждан увеличивают в Тюменском районе

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ситуацию напряженности на рынке труда и вопросы занятости населения решают в Тюменском районе наращиванием вакансий. На очередном заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики под председательством главы района Светланы Ивановой обсудили состояние рынка труда, а также меры по снятию напряженности.

Как сообщила директор Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Ирина Микрюкова, с 1 января по 22 июня 2020 года в районный центр занятости обратилось более 4,1 тыс. жителей. За этот же период трудоустроено 778 человек. На учете в качестве безработных состоят 2 тыс. 834 человека - немного выше количества вакансий, которые есть в районе.

Чтобы снизить коэффициент напряженности на рынке труда, ведется планомерная работа с местными предприятиями. Так, на агропромышленных предприятиях района сейчас есть 465 вакантных мест. Например, птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" только за последнюю неделю предоставила информацию о 53 вакансиях. На временную работу (в сезон полевых работ) предприятия АПК намерены привлечь 76 человек.

На промышленных предприятиях района сейчас открыто 274 вакансии, ведут прием новых работников "Сибжилстрой", "Тюменьнеруд", заводы "ВЗКСМ", "ВЗКГ", "Стеклотех".

Помогают своим жителям и администрации муниципалитетов: как в Богандинском, где организуют временные общественные рабочие места.

Есть в районе и случаи скрытой занятости, когда человек имеет стабильный источник дохода, но при этом встает на учет как безработный, особенно это распространено в деятельности индивидуальных предпринимателей и небольших ООО, где работают люди без официального трудоустройства. Предпринимателей, замеченных в таких схемах, приглашают для беседы в администрацию района и объясняют возможные правовые последствия, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.