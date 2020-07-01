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Тюменские психологи уточнили, как люди выясняют отношения по переписке

Общество, 19:02 01 июля 2020

www.mos.ru

СМС-сообщения мужчины используют реже, чем женщины. Как люди выясняют отношения по переписке, рассказали психологи ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В частности, оказалось, что СМС-сообщения мужчины используют реже, чем женщины, а в процессе общения мужчин больше всего раздражает отсроченность ответов и наличие долгих пауз в переписке. В тоже время женщины жалуются на сложности с пониманием и передачей эмоций собеседнику в процессе переписки.

"В настоящее время коммуникация, как рабочая, так и личная, во многом сместилась в интернет-пространство. Изучение особенностей такого смещения дает возможности грамотно выстраивать работу по управлению межличностным взаимодействием и конфликтами", - сообщила заведующая кафедрой общей и социальной психологии ТюмГУ Ольга Андреева.

Исследователи рассмотрели соцсети, провели анкетирование людей от 18 до 56 лет. Изучили коммуникации в личном взаимодействии, телефонном разговоре, СМС-переписках, в соцсетях и скайпе.

С результатами исследований психологов можно ознакомиться здесь.

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# психология , ТюмГУ

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