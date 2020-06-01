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В Тюмени женщина погибла, упав с двадцать второго этажа

Происшествия, 11:51 29 июня 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Тело женщины 1986 года рождения нашли у дома № 73, корп. 1 на ул. Дружбы 28 июня в Тюмени в 17 часов 15 минут.

"Смерть наступила в результате падения с общего балкона, расположенного на 22 этаже", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следователям.

Инна Пахомова

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# падение с высоты , полиция , УМВД России по Тюмени

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