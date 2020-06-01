В Тюмени женщина погибла, упав с двадцать второго этажа
| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)
Тело женщины 1986 года рождения нашли у дома № 73, корп. 1 на ул. Дружбы 28 июня в Тюмени в 17 часов 15 минут.
"Смерть наступила в результате падения с общего балкона, расположенного на 22 этаже", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.
В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следователям.
Инна Пахомова