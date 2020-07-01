Памятную монету серии "Человек труда" выпустил Банк России

| Фото: www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Памятную монету из недрагоценного металла номиналом десять рублей "Работник металлургической промышленности" серии "Человек труда" выпустил Банк России, сообщает регулятор.

Монета имеет форму круга диаметром 22 миллиметра. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.

| Фото: www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Тираж монеты — 1 млн штук. Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.