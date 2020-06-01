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Пенсионер на Lexus пытался откупиться от ДПС за езду по встречке

Происшествия, 16:48 29 июня 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

68-летнего водителя Lexus, который ехал по встречной полосе, инспекторы ДПС остановили на ул. Котельщиков в Тюмени. Выяснилось, тюменец был лишен права управления транспортом за нетрезвое вождение, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Чтобы уйти от ответственности, пенсионер положил в патрульном автомобиле купюру в 500 рублей. Полицейские предупредили его об ответственности за дачу взятки. Тогда мужчина забрал 500 рублей и положил купюру достоинством в две тысячи рублей.

Сотрудники ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу, которая оформила факт дачи взятки. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Мужчина привлечен и к административной ответственности за выезд на встречную полосу и управление автомобилем без прав.

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# взятка , ГИБДД Тюменской области

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