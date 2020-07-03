Тюменцы станут участниками программы "100 городских лидеров"

| Фото: Парк "Алебашево" во ВКонтакте | Фото: Парк "Алебашево" во ВКонтакте

Образовательные мероприятия, экспертные сессии и городские мастер-классы в рамках программа "100 городских лидеров" для жителей Тюмени пройдут 4 по 5 июля, сообщают организаторы.

4 июля на озере Алебашево пройдет уборка территории. Начало в 10 часов.

В мероприятии так же примут участие: глава Тюмени Руслан Кухарук, руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив, Москва Татьяна Журавлева, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению "Городское и территориальное развитие" Артём Андросов.

5 июля с 10 часов на 2-й км автодороги "Тюмень - Луговое", стр. 1 "Ива парк" пройдут воркшопы от экспертов: директор компании HPBS Илья Завалеев, руководитель проектов "Сад соловьев у речки Уинки" и "Природа Перми", основатель общественного движения "Слушай соловья" Надежда Баглей, основатель "Ива парк" Маргарита Ахмечет.

Для участия в программе "100 городских лидеров" необходима регистрация по ссылке.

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