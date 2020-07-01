Тюмень голосует - репортаж с избирательных участков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Основной день голосования продолжается в России. На участки тюменцы приходили к самому открытию.

Так, Владимир пришел за 10 минут до открытия, прежде, чем молодой человек смог выразить свою гражданскую позицию, ему измерили температуру и продезинфицировали руки. Получив необходимые средства индивидуальной защиты, Владимир направился к членам комиссии.

"Никакие препятствия и никакие вирусы не могут повлиять на мое решение, - признался он. – Сотрудники комиссии приняли все меры предосторожности. Я свой выбор сделал и призываю всех жителей последовать моему примеру. Это наше будущее и будущее наших детей. В этот момент нельзя оставаться безучастными".

На входе в участок № 2922 по ул. Олимпийской рамка металлоискателя считывает количество человек, которые зашли в зал голосования. К 8.55 свои голоса по поправкам в Конституцию отдали 46 человек.

На фоне пандемии безопасность избирателей в приоритете. Поэтому каждому входящему в помещение обрабатывают руки, выдают стерильный набор индивидуальной защиты: маску, перчатки, ручку. Стрелками на полу показано, как передвигаться по залу, чтобы между людьми сохранялась 1,5-метровая дистанция. Урны для голосования, кабинки, столы, стулья — все регулярно обрабатывается специальными дезсредствами. Защита от вирусов организована на высоком уровне.

Председатель комиссии Вячеслав Титов рассказал, что в течение недели, к 1 июля, на участке проголосовала почти половина жителей района. Из 2 тыс. 200 человек, что прикреплены к участку, 1 тыс. тюменцев уже выразили свое мнение по поправкам в Конституции РФ.

"Во время голосования шести горожанам мы выдали дипломы участников, подписанные председателем Избирательной комиссии Тюменской области Игорем Халиным. Дипломы вручаются тем, кто в этом году впервые пришел на участок для голосования. Это граждане, отметившие в 2019 или 2020 году совершеннолетие. Вручать дипломы было приятно, думаю, и молодым людям этот момент запомнился", – поделился впечатлениями председатель участковой избирательной комиссии.

Внимательно следит за происходящим в зале общественный наблюдатель Максим Петелин. Он отмечает, что нередко приходят голосовать всей семьей, по два-четыре взрослых.

"Моя задача — предупредить возможные нарушения. Смотрю, чтобы один человек бросал в урну только один бюллетень, чтобы не было вбросов в ящик для голосования, чтобы номера на пломбах урн соответствовали протоколу. Голосование проходит честно, не заметил ни малейшего нарушения", – отметил он.

По его наблюдениям, большинство горожан приходят на голосование с серьезным настроем. Не высказывают негатива, но и от радости не прыгают. Все по-деловому, в рабочем режиме.

"Динамика голосования в течение предыдущих шести дней была стабильной – граждане посещали наш участок с определенной регулярностью, – рассказала председатель комиссии № 2271 Светлана Чудинова. – Не было массовых наплывов и не было таких моментов, когда члены комиссии не работали с гражданами".

Светлана Чудинова считает, что большие плюсы голосования в том, что оно проходит в течение семи дней, а не в течение одного дня, как обычно. Члены избирательной комиссии на собственном опыте ощутили, что увеличение времени удобно и гражданам, потому что гарантирует безопасность в условиях существующей ситуации, и членам избирательной комиссии, потому что позволяет избежать массового скопления людей и пиковых нагрузок.

Как отметила председатель, в будни чаще приходили люди старшего поколения и молодые люди. В выходные дни на участок приходят занятые на работе граждане, рабочие и служащие.

На участке № 2271 дежурит наблюдатель, представитель общественной организации региона Анастасия Смирнова. По оценке Анастасии Викторовны, голосование на участке проходит в нормальном режиме, никаких замечаний и нарушений в течение шести дней не было.

Напомним, что выразить свое мнение по поправкам в Конституции тюменцы могут до 20 часов на избирательных участках по месту регистрации, пишет "Комсомольская правда - Тюмень"