Явка на участки для голосования в Тюменской области превысила 64%
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Явка на участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ составила 64,02% по данным на 12 часов 1 июля.
Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.
"В общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ по данным на 12 часов 1 июля проголосовали 722 тысячи 244 жителя Тюменской области. За все время голосования 95 тыс. 312 тысяч граждан изъявили желание проголосовать на дому, из них 88,96% уже воспользовались такой возможностью", - отметил Игорь Халин и добавил, что заявку на такой вид волеизъявления жители региона могут оставить до 17 часов.
Уточнить информацию о процессе голосования можно в Избиркоме по телефону горячей линии (3452) 426-772.