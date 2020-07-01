Явка на участки для голосования в Тюменской области превысила 64%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Явка на участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ составила 64,02% по данным на 12 часов 1 июля.

Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"В общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ по данным на 12 часов 1 июля проголосовали 722 тысячи 244 жителя Тюменской области. За все время голосования 95 тыс. 312 тысяч граждан изъявили желание проголосовать на дому, из них 88,96% уже воспользовались такой возможностью", - отметил Игорь Халин и добавил, что заявку на такой вид волеизъявления жители региона могут оставить до 17 часов.

Уточнить информацию о процессе голосования можно в Избиркоме по телефону горячей линии (3452) 426-772.