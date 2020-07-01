Почти 100 тысяч тюменцев проголосовали на дому

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Явка на участки для голосования в Тюменской области превысила 64%

95 тыс. 312 жителей Тюменской области за все время голосования по поправкам в Конституции изъявили желание проголосовать на дому. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Уже реализовали свое право проголосовать вне помещений для голосования 87 тысяч 510 человек, или 88,96 процента от общего числа обратившихся с такой просьбой", - рассказал председатель облизбиркома.

Напомним, проголосовать вне помещения для голосования имеет право любой гражданин. Заявление об этом можно подать в участковую комиссию до 17 часов 1 июля по телефону горячей линии облизбиркома (3452)-42-67-72, а также по телефону вашей участковой избирательной комиссии, указанному на сайте облизбиркома.

"Члены участковой избирательной комиссии приедут к вам домой с индивидуальным пакетом с маской, перчатками, дезинфицирующими средствами и бланком заявления участника голосования", - проинформировал секретарь облизбиркома Андрей Николаев.

Евгений Бабенко