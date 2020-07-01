Молодых тюменских избирателей на участках отмечают дипломами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор: тюменцы ответственно относятся к голосованию по поправкам в Конституции

Впервые в качестве избирателя пришла на участок № 2959 18-летняя Софья. Молодая тюменка немного волновалась, примером и поддержкой для нее стали родители, которое тоже проголосовали по поправкам в Конституции.

"Было видно, что девушка была воодушевлена, первое голосование стало для нее значимым событием. Мы передали ей диплом с поздравлением, подписанный председателем избирательной комиссии Тюменской области", - рассказала председатель УИК избирательного участка № 2959 Ирина Антипина.

Свой выбор сделала и другая жительница Тюмени. Молодая женщина, инвалид по зрению вопреки возможности проголосовать дома решила сама прийти на участок в сопровождении мамы.

"Мы предложили слабовидящей девушке 1992 года рождения, инвалиду первой группы выехать на дом, но она решила иначе. В выборе ей помогала мама как ее представитель. Это предусмотрено процедурой", - сообщила Ирина Антипина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большинство избирателей, зарегистрированных на участке №2959, - молодежь и тюменцы средних лет, уточнила председатель УИК. Самыми активными были горожане от 28 до 50 лет, а также пожилые люди. Учитывая режим повышенной готовности, избирателям в возрасте 65+ предложили участвовать в выездном голосовании.

"Вчера выезжали к пожилой паре. Они специально приехали с дачного участка, чтобы сделать свой выбор, и дожидались нас дома", - сказала Ирина Антипина.

Всего на избирательном участке № 2959 в Тюмени свой выбор могут сделать более 2 тыс. избирателей, это жители более 20 домов.

Татьяна Ковалева