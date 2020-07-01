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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Александр Моор: тюменцы ответственно относятся к голосованию по поправкам в Конституции

Губернатор, 13:11 01 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Жители Тюменской области ответственно относятся к голосованию по поправкам в Конституции РФ. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Сегодня основной день голосования по внесению изменений в Конституцию России. В Тюменской области явка достаточно высокая. Это говорит о том, что жители региона ответственно относятся к этому событию и понимают всю важность своего участия в нем", - подчеркнул глава региона.

Напомним, 1 июля в 8 часов утра в Тюменской области открылись 1 тыс. 97 участков для голосования по поправкам в Конституции. Работать они будут до 20 часов. 1 июля - последний день, когда каждый гражданин может выразить свою позицию по этому вопросу.

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# Александр Моор , голосование , поправки в Конституцию

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