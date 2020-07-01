Росгвардия обеспечивает общественный порядок на участках для голосования

| Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

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Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области совместно с коллегами из других силовых ведомств обеспечивают правопорядок во время проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, а также на фестивале "Время Побед". Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области.

Специалисты инженерно-технического отделения тюменского ОМОН Росгвардии проводят обследование мест голосования и фестивальных площадок на наличие подозрительных предметов. Маршруты патрулирования нарядов групп задержания вневедомственной охраны максимально приближены к местам расположения участков для голосования.

В период действия на территории Тюменской области ограничительных мер, личный состав Росгвардии, заступающий на службу, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты и соблюдает правила предосторожности при выполнении задач.