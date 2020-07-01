  • 1 июля 20201.07.2020среда
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Глава Тобольского района отметил значимость поправок в Конституцию РФ

Политика, 14:03 01 июля 2020

газета "Советская Сибирь" | Фото: газета "Советская Сибирь"

Далее в сюжете В Ишиме тщательно соблюдают меры безопасности при голосовании

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Для этого он приехал на избирательный участок в с. Башкова, где прожил девять лет.

"Я проголосовал за предлагаемые поправки. Выбирая новую Конституцию, мы принимаем долгосрочный план развития нашей страны. А это и социальные гарантии, и защита детства, одним словом, - социально сильное государство", - сказал Леонид Митрюшкин.

﻿

Напомним, что в Тобольском районе открыто 29 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Везде соблюдаются профилактические меры: члены УИК работают в защитных халатах, голосующим на входе измеряют температуру, обрабатывают руки. Каждый получает маску, перчатки и авторучку.

Голосование продолжится до 20 часов. На каждом участке работают общественные наблюдатели и сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поправки в Конституцию РФ , Тобольский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 01.07.2020В Ишиме тщательно соблюдают меры безопасности при голосовании
14:03 01.07.2020Глава Тобольского района отметил значимость поправок в Конституцию РФ
13:32 01.07.2020Тюмень голосует - репортаж с избирательных участков
13:21 01.07.2020Почти 100 тысяч тюменцев проголосовали на дому