Глава Тобольского района отметил значимость поправок в Конституцию РФ

| Фото: газета "Советская Сибирь" | Фото: газета "Советская Сибирь"

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Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Для этого он приехал на избирательный участок в с. Башкова, где прожил девять лет.

"Я проголосовал за предлагаемые поправки. Выбирая новую Конституцию, мы принимаем долгосрочный план развития нашей страны. А это и социальные гарантии, и защита детства, одним словом, - социально сильное государство", - сказал Леонид Митрюшкин.

Напомним, что в Тобольском районе открыто 29 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Везде соблюдаются профилактические меры: члены УИК работают в защитных халатах, голосующим на входе измеряют температуру, обрабатывают руки. Каждый получает маску, перчатки и авторучку.

Голосование продолжится до 20 часов. На каждом участке работают общественные наблюдатели и сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.