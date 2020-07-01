На фотоконкурс имени Александра Ефремова поступило более четырехсот заявок

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

426 заявок поступило на межрегиональный конкурс репортажной фотографии "Сибирьфотофест - Тобол 2020, имени Александра Ефремова", сообщает администрация Тобольска.

Авторы заявились в пяти номинация: "Федеральный репортаж", "Герой нашего времени", "ЭКО-мир: человек, гармония, природа", "Региональный репортаж-Человек труда", "Творческие наследники Петра Ершова".

Жюри, в состав которого вошли Константин Лейфер, Наталья Ударцева, Леся Ким, приступили к оценке фоторабот. Подведение итогов и открытие фотовыставки запланировано в день рождения Александра Ефремова 29 июля в Тобольске.

Оргкомитет работает над организацией финала фотоконкурса в виде образовательного инфорума в древней столице Сибири.