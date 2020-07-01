Информацию о загрязнении старичного озера Иртыша проверит областной департамент недропользования и экологии

Фото: «Криминальный Тобольск», «ВКонтакте» Фото: «Криминальный Тобольск», «ВКонтакте»

Информацию о загрязнении старичного озера реки Иртыш проверит департамент недропользования и экологии Тюменской области. Об этом в интервью обозревателю ИА "Тюменская линия" сообщил начальник административного отдела департамента Павел Бузолин.

"Специалисты департамента проверят информацию о загрязнении старичного озера реки Иртыш между деревнями Башкова и Ломаева", - рассказал он.

Как сообщают местные жители, река покрылась бирюзовой маслянистой слизью и начала пахнуть краской. Люди опасаются, что из-за этого расположенные по-соседству деревни останутся без питьевой воды и рыбы.

Специалисты областного департамента недропользования и экологии выедут на место 2 июля.

Евгений Бабенко