Пенсии, кредиты, гражданство: что изменится с 1 июля

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Индексация пенсий, упрощение приема в гражданство РФ, налог для самозанятых и обязательная маркировка товаров - в июле вступают в силу законодательные изменения.

Пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии

Пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями по возмездному договору, с 1 июля будет проиндексирована их страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним. И такая индексация, сообщается на сайте Государственной Думы, будет проводиться ежегодно.

"Мы предлагаем индексировать пенсии почти 30 тысячам граждан, - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, детей".

Инвалидам не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус справкой

С 1 июля упростится и жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. При обращении за соцподдержкой и госуслугами им не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус справкой. Госорганы смогут получить необходимые данные в рамках межведомственного взаимодействия.

Также инвалиды смогут бесплатно пользоваться местами для парковки за пределами своего региона. Раньше для этого нужно было получать отдельное разрешение.

Кроме того, с 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны быть размещены сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки "Инвалид" выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными.

Налоговый режим для самозанятых вводится по всей стране

С 1 июля у всех российских регионов появится право вводить льготный налоговый режим для самозанятых, или специальный налоговый режим на профессиональный доход (НПД). Чтобы ввести этот режим, субъекты РФ должны принять соответствующий закон. В Тюменской области налоговый режим для самозанятых был введен с 1 января 2020 года.

Самозанятые — это лица, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). У них появляется возможность платить налог по ставке от 4 до 6%.

Дополнительный стимул выбрать для себя режим НПД – законодательные ограничения на неизменность положений о величине ставки налога в течение 10 лет. В числе преимуществ для плательщика налогов можно отметить: отсутствие обязанности предоставления налоговой декларации и автоматический расчет суммы налога, подлежащего к уплате. Сфера применения режима НПД максимально широкая: это полученные доходы от реализации товаров, имущественных прав, выполнения различных работ и оказания услуг.

Изменения в закон о госзакупках

1 июля вводятся новые правила заключения контракта с единственным поставщиком в случае признания закупки несостоявшейся. Если заказчик поставил требование обеспечения исполнения контракта, его размер устанавливается от 0,5% до 30% начальной максимальной цены контракта (НМЦК). При этом, в частности, если контрактом предусмотрена выплата аванса, то размер обеспечения устанавливается не менее чем в размере аванса. Также если аванс превышает 30% НМЦК, то размер обеспечения устанавливается в размере аванса.

Кредитор будет обязан сообщить должнику о привлечении коллекторов

С 1 июля кредитор-юрлицо обязан разместить сведения о привлечении коллекторов в специальном реестре в течение 30 рабочих дней с даты привлечения.

Сведения предоставляются исключительно кредитору, коллектору и должнику, прошедшим авторизацию в системе.

Учредители микрофинансовых организаций (МФО) перестанут быть анонимными

Микрокредитные компании, не являющиеся НКО, с 1 июля обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.

Не допускается внесение в уставный капитал МФО заемных средств и находящегося в залоге имущества.

Практическая подготовка учащихся

С 1 июля вводится понятие "практическая подготовка обучающихся", которое значительно шире, чем понятие практики. Усиливается организация процесса практики и обучения студентов на предприятиях и организациях по их профилю.

Это позволит выпускникам получить опыт работы на предприятии и включиться в рабочий процесс сразу после выпуска.

Стать гражданином России будет проще

Иностранцы или лица без гражданства с 24 июля могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если они состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ или имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории РФ, если они получили после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории РФ и работают в РФ не менее года до дня обращения. Эти правила распространяются на граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины.

Кроме того, для всех соискателей российского гражданства отменяется требование об обязательном отказе от иностранного. МВД будет принимать от россиян уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких заявлений по правилам, установленным кабмином.

Географическое указание с 27 июля становится самостоятельным объектом интеллектуальных прав

В Гражданский кодекс РФ вводится новый объект интеллектуальных прав "географическое указание", который также называют "брендами регионов".

Институт защиты продуктов по географическому происхождению существует не первое столетие.

Все знают, что шампанское берет свое название из французской провинции Шампань, и для свободного использования названия "Российское шампанское" России пришлось заключать специальное соглашение с Францией, чтобы не нарушать интеллектуальные права виноделов.

У всех субъектов РФ есть культурные, географические, экономические особенности и отличия, которые могут стать конкурентными преимуществами. При этом регионы России обладают высоким потенциалом в части наличия товаров, уникальность которых обусловлена географическим положением и передающимися из поколения в поколение традициями.

Наименование места происхождения товара (НМПТ) - это уже существующее в законодательстве обозначение, применяемое к товару, который производится в определенном месте и ассоциируется с ним в силу своей уникальности. Например, "Ессентуки", тульские пряники, астраханские арбузы, адыгейский сыр и башкирский мед - это все товары, зарегистрированные как НМПТ.

Новый закон, по оценке специалистов, позволит законодательно защитить отечественные бренды, такие как "Оренбургский пуховый платок", "Вологодское кружево" и "Вологодское масло", "Хохлома", "Гжель" и "Дулевский фарфор", "Адыгейский сыр" и "Башкирский мед", "Астраханские помидоры" и "Луховицкие огурцы".

Главное отличие географического указания от НМПТ - упрощенная регистрация и требования. В случае с новой инициативой, для соблюдения географического указания необходимо, чтобы хотя бы одна из стадий производства, влияющая на формирование особых характеристик товара, осуществлялась на указанной территории. Для соблюдения НМПТ же необходимо, чтобы все стадии производства осуществлялись на определенной территории.