Победителей конкурса по внедрению комплекса ГТО определили в Юргинском районе

| Фото: из архива и руководитель Юргинского центра тестирования | Фото: из архива и руководитель Юргинского центра тестирования

Итоги смотра-конкурса по внедрению комплекса ГТО среди школ и детсадов подвели в Юргинском районе.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор детско-юношеской спортивной школы "Кристалл", руководитель Юргинского центра тестирования Ирина Сабитова, победителей определяли по двум этапам конкурса в трех номинациях.

"Лучшим среди дошкольных учреждений стал Юргинский детский сад. Это единственный коллектив в районе, в котором абсолютно все сотрудники зарегистрированы на портале ГТО. Они участвуют в районных соревнованиях по сдаче комплекса, показывают отличные результаты, некоторые имеют золотые значки отличия. В детском саду воспитывают и будущих значкистов, воспитанники подготовительных групп занимаются по методике "Навстречу комплексу ГТО", - рассказала Ирина Сабитова.

Среди основных школ лучшей по организации работы признана Володинская школа, в номинации "Лучшая постановка среди средних школ" – Лесновская школа.

Добавим, что районный конкурс стартовал в сентябре 2019 года, в нем приняли участие все 19 образовательных организаций муниципалитета. На первом этапе они представили таблицы основных показателей для начисления очков, презентационные материалы (фото, видео) оформленных стендов ГТО, доски почета, видео занятий, уроков и семинаров по подготовке к выполнению нормативов. Все коллективы будут отмечены сертификатами участников конкурса, а победители в каждой номинации получают дипломы и атрибутику с символикой Всероссийского спортивного комплекса, которая пригодится для оформления залов при проведении спортивных мероприятий.

Ирина Кургузова