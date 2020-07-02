  • 2 июля 20202.07.2020четверг
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Партию тюменской горчицы отправили в Молдову

Экономика, 16:26 02 июля 2020

mcx.ru

Крупная партия тюменской горчицы сорта "Рапсодия" - 66 тонн - отправлена на экспорт, в Молдову, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Карантинных объектов в продукции обнаружено не было, заключили эксперты ведомства. Данная партия горчицы стала первой в 2020 году, отправляемой заграницу.

Отметим, что "Рапсодия" - высокоурожайный сорт горчицы белой, удачно сочетающий в себе высокую продуктивность с качеством семян и устойчивостью к основным болезням.

Семена горчицы содержат растительное масло, богатое омега-ненасыщенными жирными кислотами, белки, основные макро- и микроэлементы, а также витамины группы В, жирорастворимые витамины.

Потребление горчицы положительно сказывается на работе мышц, нервной и сердечно-сосудистой систем, благоприятно влияет на окислительно-восстановительные реакции (обмен веществ) в организме, является природным фитонцидом. Содержит вещества, способствующие улучшению кровотока к тканям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# горчица , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:26 02.07.2020Партию тюменской горчицы отправили в Молдову
16:04 02.07.2020Определены факторы развития экономики Уватского района
15:42 02.07.2020Евгений Федосов возглавит объединенный бизнес ВТБ в Тюменской области
13:19 02.07.2020Руслан Кухарук: у тюменцев есть положительный опыт сотрудничества с Беларусью