Партию тюменской горчицы отправили в Молдову

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Крупная партия тюменской горчицы сорта "Рапсодия" - 66 тонн - отправлена на экспорт, в Молдову, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Карантинных объектов в продукции обнаружено не было, заключили эксперты ведомства. Данная партия горчицы стала первой в 2020 году, отправляемой заграницу.

Отметим, что "Рапсодия" - высокоурожайный сорт горчицы белой, удачно сочетающий в себе высокую продуктивность с качеством семян и устойчивостью к основным болезням.

Семена горчицы содержат растительное масло, богатое омега-ненасыщенными жирными кислотами, белки, основные макро- и микроэлементы, а также витамины группы В, жирорастворимые витамины.

Потребление горчицы положительно сказывается на работе мышц, нервной и сердечно-сосудистой систем, благоприятно влияет на окислительно-восстановительные реакции (обмен веществ) в организме, является природным фитонцидом. Содержит вещества, способствующие улучшению кровотока к тканям.