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В России заработала цифровая платформа "Стратегия 24"

Экономика, 09:16 03 июля 2020

strategy24.ru | Фото: strategy24.ru

Общероссийская цифровая платформа "Стратегия 24" запущена в России. Она является современным аналогом электронного Госплана и позволяет оповещать бизнес и население о реализации Федерального закона "О стратегическом планировании в РФ" во всех субъектах, сообщает деловой портал правительства Тюменской области.

Онлайн-платформа разработана российскими программистами и является средством для публикаций, обсуждений и реагирования органов власти на общественные и предпринимательские инициативы. Встроенная в нее гражданская социальная сеть, позволяет организовать взаимодействия власти, бизнеса и общества, а также способствует предпринимателям в привлечении инвестиций и продвижении товаров и услуг.

Общественный мониторинг и контроль выполнения плана по комплексному развитию территорий позволяет перейти от типового стратегического планирования к "Стратегии доверия". Платформа "Стратегия 24" способствует доведению инициатив и проектов предпринимателей, активного гражданского общества до их практической реализации и позволяет системно обмениваться успешным опытом всем территориям России.

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