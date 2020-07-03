Проект "Капитанская гонка" для тюменских семей представлен на грантовый конкурс форума УТРО

| Фото: центр "База героев" ВКонтакте | Фото: центр "База героев" ВКонтакте

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76 проектов представили жители Тюменской области на грантовый конкурс форума молодежи Уральского федерального округа УТРО, который открылся онлайн 3 июля.

Это идеи в области цифровизации, творчества, патриотического воспитания, развития городов, спорта, международного сотрудничества, науки, медиа, экологии и предпринимательства. По данным пресс-службы Медиацентра молодежной политики Тюменской области, минимальная сумма запрашиваемого гранта составляет 16 тыс. рублей, максимальная - 2,5 млн рублей.

Идея Александры Петренко "Капитанская гонка" выросла из известного в регионе проекта "База героев".

"Участники "Базы героев" - папы и дети - проходят различные испытания военно-спортивного турнира. Каждый раз в наш проект просились мамы и говорили, что мы чуть ли не ущемляем их права. Поэтому моя супруга Александра Петренко решила создать мероприятие "Капитанская гонка" для всей семьи и весной этого года начала составлять заявку для форума УТРО, - рассказал наставник детско-родительской интеракции "Капитанская гонка" Николай Петренко. - Задача нового проекта - сплотить семьи, уменьшить количество разводов. Мы хотим показать формы малозатратного досуга, чтобы супруги и дети научились находить общее дело и интересно проводить время. Это особенно актуально в период самоизоляции".

Запустить "Капитанскую гонку" планируют осенью 2020 года. Участие в серии спортивных испытаний и образовательных блоках примут 400 молодых многодетных и неполных семей. Планируется также проведение мастер-классов, на которых семьи узнают о формах совместного времяпрепровождения и обучатся приемам оказания первой помощи. Автор проекта претендует на 1 млн рублей. По словам Николая Петренко, эта сумма в первую очередь предназначена для закупки и обновления оборудования.

"В этом году на форуме УТРО предстоит защищать проект онлайн. На презентацию проекта дается три минуты, потом предстоит ответить на вопросы экспертов. Это непросто, потому что хочется видеть реакцию экспертов, общаться вживую. Но мы рассчитываем на положительный результат", - сказал Николай Петренко.

По данным организаторов молодежного форума, в 2020 году участники подали более 500 проектов. Защита состоится 4 и 5 июля. Имена обладателей грантов будут известны 5 июля. Их опубликуют в официальной группе форума УТРО во ВКонтакте.

Татьяна Ковалева