Ишимский фестиваль "Покажи себя" могут поддержать грантом на форуме УТРО

| Фото: Алексей Обоскалов, со страницы фестиваля "Покажи себя" ВКонтакте | Фото: Алексей Обоскалов, со страницы фестиваля "Покажи себя" ВКонтакте

Выйти на новый уровень может фестиваль молодежной субкультуры "Покажи себя" в Ишиме благодаря грантовой поддержке форума УТРО-2020. Слет уральской молодежи стартовал онлайн 3 июля. Защита проектов участников грантового конкурса состоится 4 и 5 июля.

"Фестивалю "Покажи себя" исполнилось десять лет. Мы объединяем исполнителей и поклонников рэпа, хип-хопа, брейка, классической хореографии и других стилевых направлений. Событие имеет немало поклонников, мы ежегодно собираем до 300 человек, представляющих юг Тюменской области", - рассказал руководитель фестиваля Александр Текирев.

Проект выходит на грантовый конкурс впервые, поясняет автор. Сейчас медиа поддержку мероприятия для ишимской молодежи оказывает городской департамент по социальным вопросам, с организационными вопросами помогает местный Дом культуры. Но для дальнейшего развития фестиваля необходимо привлечь дополнительные ресурсы. На средства гранта - более 200 тыс. рублей - организаторы намерены привлечь федеральных экспертов и сделать фестиваль более зрелищным.

"Мы хотим развиваться, привлекать не только городских специалистов, но и проводить мастер-классы от известных профессиональных мастеров индустрии. Сейчас у нас есть партнерские соглашения с организатором фестиваля уличной музыки Freemusic, тюменцем Сергеем Черня и Данилой Ситниковым, который приезжает из Москвы. Плюс нужны средства на "переупаковку" фестиваля, медиа сопровождение - создание фото и видеоконтента, чтобы мероприятие превратилось в качественное шоу, на которое люди приходят не просто для того, чтобы посмотреть на друзей, а для эстетического удовольствия. Вход для всех зрителей станет бесплатным", - пояснил Александр Текирев.

Результаты грантового конкурса будут опубликованы 5 июля в группе фестиваля УТРО ВКонтакте. В общей сложности организаторы получили более 500 заявок от участников, из них них 76 подготовили молодые жители Тюменской области.

Татьяна Ковалева