Жителя Новосибирска задержали в Тюмени с двумя килограммами наркотиков

| Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России

Жителя Новосибирска будут судить в Тюмени за попытку сбыта более 2 кг синтетических наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, "синтетику" 45-летний подозреваемый забрал из тайников в Тюменском районе в марте 2020 года. Он намеревался сбывать наркотики в Новосибирске.

Его автомобиль был остановлен на посту полиции. Наркотические средства в ходе досмотра были обнаружены в багажном отделении машины. Материалы дела направлены в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.