  • 3 июля 20203.07.2020пятница
  • В Тюмени 18..20 С 0 м/с ветер юго-восточный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Жителя Новосибирска задержали в Тюмени с двумя килограммами наркотиков

Происшествия, 11:29 03 июля 2020

Тобольский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России

Жителя Новосибирска будут судить в Тюмени за попытку сбыта более 2 кг синтетических наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, "синтетику" 45-летний подозреваемый забрал из тайников в Тюменском районе в марте 2020 года. Он намеревался сбывать наркотики в Новосибирске.

Его автомобиль был остановлен на посту полиции. Наркотические средства в ходе досмотра были обнаружены в багажном отделении машины. Материалы дела направлены в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , Новосибирск , прокуратура , суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:02 03.07.2020Жителя Омутинского задержали с пакетом маковой соломки
11:29 03.07.2020Жителя Новосибирска задержали в Тюмени с двумя килограммами наркотиков
10:34 03.07.2020МЧС: нежилой дом на улице Индустриальной в Тюмени могли поджечь
10:00 03.07.2020Пять человек эвакуировали при пожаре на улице Малая Боровская в Тюмени