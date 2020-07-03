Урбанисты из Петербурга расскажут о планах по благоустройству набережной около Конторы пароходства

| Фото: Контора пароходства во ВКонтакте | Фото: Контора пароходства во ВКонтакте

Результаты проектных семинаров, на которых обсуждали наполнение набережной около тюменской Конторы пароходства, презентуют в прямом эфире архитекторы-урбанисты из студии Orchestra Design.

На трансляции покажут техническое задание по благоустройству открытой площадки и расскажут, какие идеи поступали от жителей города. Все желающие могут принять участие в онлайн-встрече, задать вопросы и внести предложения. Эфир начнется 3 июля в 19 часов в сообществе Конторы пароходства.

Согласно информации с официального сайта, Orchestra Design — это архитектурная студия с офисами в Париже и Санкт-Петербурге, которая специализируется на дизайне городской среды. Они проектируют общественные пространства, разрабатывают концепции и мастер-планы городских районов, создают дизайн-проекты и публичные программы для культурных и общественных центров и интегрируют их в городской контекст.

Основатели студии, архитектор-урбанист, эксперт по дизайну городской среды Эдуард Моро и руководитель и куратор социокультурных проектов Екатерина Гольдберг имеют 10-летний опыт работы с ведущими проектами развития городской среды в России, Европе и на Ближнем Востоке, сообщают организаторы мероприятия.

Дарья Казакова