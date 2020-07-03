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Жителя Омутинского задержали с пакетом маковой соломки

Происшествия, 12:02 03 июля 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в хранении маковой соломки, задержали в Омутинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники полиции остановили в с. Омутинское автомобиль Hyundai. В ходе досмотра у пассажира изъято несколько пакетов с маковой соломкой общим весом 685 гр. 40-летний безработный местный житель задержан. Он пояснил, что нарвал наркосодержащее растение для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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# наркотики , Омутинский район

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