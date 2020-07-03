Разбойное нападение на школьника раскрыли в Тюмени

| Фото: УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

Подозреваемого в разбойном нападении на школьника по горячим следам задержали сотрудники полиции в Тюмени 2 июля. Угрожая ножом, 28-летний тюменец забрал у подростка смартфон и скрылся, сообщает городское УМВД.

Как сообщили в городской полиции, злоумышленник напал на учащегося 11 класса утром около жилого дома по ул. Луначарского. Задержать подозреваемого удалось уже к вечеру. Похищенный смартфон ранее неоднократно судимый мужчина продать не успел.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.