Викуловских выпускников обезопасят во время ЕГЭ

Фото: официальная группа ЕГЭ во "ВКонтакте" Фото: официальная группа ЕГЭ во "ВКонтакте"

55 выпускников Викуловского района сдают ЕГЭ в 2020 году. Также к ним присоединились четыре выпускника прошлых лет. Большое внимание уделят санитарным мерам.

Как рассказала заместитель начальника отдела образования районной администрации Ирина Калинина, экзаменационная кампания стартовала 29 июня с проведения пробного госэкзамена. 3 июля школьники сдали географию, литературу и информатику.

Следующим выпускники сдадут русский язык - 6 июля. 10 июля - профильную математику, 13 - историю и физику, 16 - обществознание и химию, 20 - биологию. Также в расписании предусмотрены два резервных дня - 24 и 25 июля. Сдавать экзамен в них будут те, кто пропустил ЕГЭ в основной день по уважительной причине, а также чьи апелляции удовлетворила конфликтная комиссия.

Значительное внимание, по словам Ирины Калининой, уделят не только подготовке школьников, но и санитарным мерам. Традиционно Единый госэкзамен будет проходить в Викуловской школе №1. Перед входом у всех будут проверять температуру. Обязательного тестирования на коронавирус и справки об отрицательном анализе не требуется. Ребята будут прибывать на экзамен по утвержденному графику.

Ирина Калинина заверила, что все сотрудники пункта проведения ЕГЭ будут обеспечены масками и перчатками. За их своевременной сменой будет следить медработник. Места для экзаменующихся распределят с учетом социальной дистанции. Также в здании установлено устройство для обеззараживания воздуха и подготовлен запас антисептиков.

Евгения Шевцова