Полтысячи ялуторовчан вовлекут в занятия кроссфитом, воркаутом

| Фото: АНО "Точка" Ялуторовска | Фото: АНО "Точка" Ялуторовска

Более 500 жителей Ялуторовска станут участниками проекта "Займись спортом". На трех дворовых площадках для них пройдут занятия по кроссфиту, воркауту.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Ялуторовска Светлана Ефимова.

Третий год общественники реализуют проект вовлечения детей и подростков в занятия спортом. Все тренировки для ялуторовчан проходят бесплатно благодаря субсидии, которую получают авторы оздоровительной программы.

"Мы получили субсидию по итогам конкурсного отбора в администрации Ялуторовска на проведение социально-значимого мероприятия. Наш проект востребован. Сумма поддержки составила 200 тысяч рублей, этих средств хватит, чтобы организовать весь процесс", - сказала Светлана Ефимова.

Со 2 июля на трех дворовых площадках Ялуторовска профессиональные тренеры-инструкторы встречаются с местной детворой. Как заметила автор проекта, в этот раз увеличилась география охвата детей, добавилась еще одна площадка.

"Занятия проходит по вторникам и четвергам. Время занятий с 17 до 20 часов, в зависимости от двора. Расположены площадки в разных местах, на окраине, в центре города. Участниками проекта становятся дети и подростки. Занятия с ними ведут два инструктора. Это профессиональные спортсмены в направлениях кроссфит, воркаут. Дворы, в которых пройдут занятия, оборудованы для этого. В программе тренеров предусмотрены и общеукрепляющие тренировки", - говорит руководитель Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка".

| Фото: АНО "Точка" Ялуторовска | Фото: АНО "Точка" Ялуторовска

Обязательное требование - соблюдение противоэпидемиологических норм – выполняется, отметила Ефимова. Тренеры обеспечены антисептиками. Поверхности спортинвентаря регулярно обрабатываться дезрастворами. Участники проекта "Займись спортом" соблюдают социальную дистанцию.

Срок реализации спортивно-развивающего проекта - до 1 сентября.

| Фото: АНО "Точка" Ялуторовска | Фото: АНО "Точка" Ялуторовска

Анжела Лебедева